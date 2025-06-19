Четверг, 19 Июня 2025 15:46

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян считает, что он стал полноценным премьером только после подписания 6 октября 2022 года в Праге трехстороннего заявления, которым единоличным решением официально признал Арцах частью Азербайджана. Это признание стало судьбоносным для Арцаха и армянского народа.

Так, 19 июня выступая с трибуны парламента страны он заявил, что во всем мире нет, не было и не будет правительства, которое не будут или не смогут объективно критиковать. И это важный и необходимый момент, благодаря которому предоставляется возможность сделать работу над ошибками, в его случае - также поразмыслить над работой премьером за последние 7 лет, добавил Пашинян.

<Я сам для себя зафиксировал, что в июне 2018 года (в мае он был избран премьером по итогам <бархатной революции -ред.) я был главой правительства условно, премьером форпоста. И для меня самая большая перемена к июню 2025 года то, что я стал полноценным премьером, благодаря мученикам и народу РА>, - отметил Пашинян.

Примечательно, что согласно Пашиняну, в процесс <форпостизации> Армении было вовлечены несколько стран - из Севера, Юга, Запада и Востока. Важно то, что мы - народ РА сами поощряли этот процесс, на протяжении многих лет армянское общество, политическая элита и он сам как должностное лицо не осознавали в полной мере факт суверенного государства.

<Я знаю тот день, когда трансформировался в полноценного премьера РА, и с этого момента и по сей день я функционирую исключительно в рамках данной логики - это было в октябре 2022 года, когда я признал территориальную целостность РА>, - заявил Пашинян.

Напомним, что по итогам состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, которым Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации.