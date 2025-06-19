Четверг, 19 Июня 2025 15:00

АрмИнфо. Арцахцы должны осознать, что ситуация, в которой они оказались, является результатом обещаний правительства Армении, которые были даны с целью ослабить начатое движение. Об этом 19 июня, на акции протеста перед зданием правительства Армении в центре Еревана, в беседе с журналистами заявил координатор движения "Возрождающийся Арцах", бывший член Совета по защите прав арцахцев Анастас Исраелян.

Он считает, что переговоры, начатые с правительством после масштабного митинга арцахцев 29 марта, представляют собой не что иное, как манипуляцию, направленную на обман и ослабление протестного движения.

Исраелян пояснил, что после заявлений о готовности внести изменения в программы помощи арцахцам, которые могли бы помочь им интегрироваться в Армению, последовали отказы от выполнения этих обещаний. Он выразил уверенность в том, что все решения правительства на самом деле преследуют единственную цель - довести арцахцев до такого состояния, когда единственным выходом станет эмиграция.

"Они делают все возможное, чтобы люди покинули Армению и уехали за границу. Но мы не хотим этого, мы хотим остаться и жить в Армении. Однако, в конечном итоге, все эти переговоры с правительством лишь усиливают риск эмиграции арцахцев", - заверил координатор движения.

Исраелян в этом ключе подчеркнул, что ничего не мешает арцахцам возобновить активные действия, включая массовые собрания на площадях. Он считает такие мероприятия более эффективными, чем просто обсуждения с представителями правительства.

" Если результатов нет, то это лишь свидетельствует о провале переговоров или о сговоре с правительством Армении. Некоторые люди (Исраелян не пояснил о ком идет речь - ред.) движутся по повестке правительства, поэтому арцахцы оказались в такой ситуации. Это моя оценка ситуации", - добавил Исраелян.

Кроме того, он выразил убеждение, что правительственные программы направлены на разобщение насильственно перемещенных арцахцев. Свои слова он аргументировал тем, что эти программы создают различия между более уязвимыми группами и теми, кто просто имеет чуть больше возможностей, чтобы минимально себя обеспечить.

"Однако о чем идет речь, если 150 тысяч человек оказались в этой ситуации из-за ошибок властей Армении? Всем должно быть обеспечено равные решения всех имеющихся вопросов, учитывая тяжелые обстоятельства, в которых находятся эти люди", - резюмировал Исраелян.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводились встречи с различными общественно-политическими деятелями и политическими силами. Однако последние переговоры Совета привели к продлению соцпомощи лишь на два месяца. В данный момент есть риск того, что многие арцахцы могут остаться без жилья из-за прекращения соцпомощи.