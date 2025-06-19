Четверг, 19 Июня 2025 13:30

АрмИнфо. В ходе визита премьера Никола Пашиняна в Турцию возможно будет заключено соглашение или подписан предварительный документ о мире. Об этом пишет газета <Грапарак>.

<Уже несколько дней в экспертных кругах говорят, что и Алиев отправляется в Турцию (19 июня -ред.), и при посредничестве Эрдогана стороны могут прийти к согласию - подписать соглашение, которое будет означать исключение военного присутствия третьей стороны.

То есть российская 102-ая военная база будет выведена из Армении. Соглашение также будет иметь приложение, в которое войдут все остальные требования Алиева, включая <возвращение> 300 тыс. азербайджанцев в Армению>, - отмечает издание.

Напомним, что 18 июня премьер Пашинян подтвердил информацию о предстоящем 20 июня визите в Турцию, но не стал раскрывать детали встречи с президентом Реджепом Тайиюом Эрдоганом.

Днем ранее, агентство 24news, первым анонсировавшее предстоящий визит Пашиняна в Турцию на встречу с президентом Эрдоганом, со ссылкой на диписточники, обнародовало детали визита. <По нашим достоверным данным, Никол Пашинян обсудит с Эрдоганом вопрос подписания мирного договора с Азербайджаном или другого аналогичного документа, переговоры по которому сейчас ведутся в двух местах. Первое возможное место - Вашингтон в сентябре этого года, второе место - ОАЭ, что возможно в декабре этого года>,- пишет агентство. Отмечается, что Пашиняну удалось снять предусловие о внесении изменений в Конституцию, заявив азербайджанской стороне, что добиться этого просто невозможно (это подтверждают соцопросы) и подобные развития опасны для его власти. Вместо этого он <обязался нанести удар по Армянской Апостольской Церкви и подчинить себе, проявления чего мы наблюдаем в течение последних 20 дней>. Вторым предварительным условием может стать вывод российской военной базы после подписания документа, пишет 24news. И есть и третье условие - оно касается коммуникаций в регионе.