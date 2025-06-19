Четверг, 19 Июня 2025 13:25

АрмИнфо. Владелец российской группы "Ташир" Самвел Карапетян начал судебное разбирательство с Францией в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID - является частью группы Всемирного банка, штаб-квартира находится в Вашингтоне). Вероятно, иск касается арестованной виллы предпринимателя на Лазурном берегу стоимостью в ?120 млн, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующую базу данных суда.

По данным издания, текущее уголовное преследование бизнесмена в Армении может ослабить его позиции в суде против французских властей.

Материалы дела и суть претензий не указаны, но предметом спора стала недвижимость. В ГК "Ташир" и ICSID не ответили на запрос "Ъ".

В начале 2024 года французский суд заморозил право собственности Самвела Карапетяна на виллу Irina Maria и 3 га земли в Рокбрюн-Кап- Мартене за близость к нынешним властям России.

Напомним, что накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируются призывы к свержению государственного строя. Сам бизнесмен отвергает эти обвинения.