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АрмИнфо. Владелец российской группы "Ташир" Самвел Карапетян начал судебное разбирательство с Францией в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID - является частью группы Всемирного банка, штаб-квартира находится в Вашингтоне). Вероятно, иск касается арестованной виллы предпринимателя на Лазурном берегу стоимостью в ?120 млн, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующую базу данных суда.
По данным издания, текущее уголовное преследование бизнесмена в Армении может ослабить его позиции в суде против французских властей.
Материалы дела и суть претензий не указаны, но предметом спора стала недвижимость. В ГК "Ташир" и ICSID не ответили на запрос "Ъ".
В начале 2024 года французский суд заморозил право собственности Самвела Карапетяна на виллу Irina Maria и 3 га земли в Рокбрюн-Кап- Мартене за близость к нынешним властям России.
Напомним, что накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируются призывы к свержению государственного строя. Сам бизнесмен отвергает эти обвинения.
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|Самвел Карапетян сделал заявление из СИЗО
|Эрдоган заверил Пашиняна, что Турция использует все средства дипломатии для установления стабильности не только на Кавказе
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|Оппозиционер: Власти Армении имеют свое большое влияние в становлении Турции в качестве "смотрителя" на Кавказе
|Оппозиционер: Власти Армении, арестовав Карапетяна, стремятся предотвратить общественную мобилизацию вокруг Церкви
|Парламентарии Великобритании поддерживают швейцарскую мирную инициативу по Нагорному Карабаху
|Кремль: Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна
|Защита Самвела Карапетяна обжаловала решение на арест бизнесмена
|Депутат от правящей партии о задержании Самвела Карапетяна: Одно государство не должно вмешиваться в дела другого государства
|Депутат от правящей партии: Налаживание отношений между Арменией и Турцией имеет важное значение в условиях неизменной географии
|Депутат правящей силы: Родители без вести пропавших военнослужащих - "проблематичная категория"
|Комитет министров ЕСПЧ завершил надзор за исполнением в общей сложности 7 постановлений против Армении
|Родственники без вести пропавших военнослужащих третий день блокируют проспект Баграмяна после увольнения главы СНБ Армении
|В Армению прибыла парламентская делегация Польши
|Российский эксперт: Армяно-турецкая "нормализация" идет по факту и под диктовку из Анкары
|Правительство РА компенсирует транспортные расходы на перевозку гуманитарного груза в Сирию
|Конверс Банк свой очередной транш драмовых облигаций также разместил досрочно
|Одобрена программа поддержки необеспеченных семей путем выполнения их членами оплачиваемых общественных работ
|Коллектив ЗАО <Электрические сети Армении> выразил свою полную поддержку Самвелу Карапетяну
|Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию.
|Вражеская сторона обстреляла Неркин Ханд в Сюнике, повреждено здание
|Главный дирижер Госсимфонического оркестра Армении поддержал Самвела Карапетяна
|МВД: проблема задержек с выдачей идентификационных карт осталась в прошлом
|Совет сформировал команду по защите прав арцахцев в городе Абовян
|Известны имена жюри международной конкурсной программы кинофестиваля "Золотой абрикос"
|Посольство Грузии в Иране рекомендовало соотечественникам покидать ИРИ через Армению
|Роберт Кочарян: мы стремительно скатываемся к тотальной диктатуре
|Араик Арутюнян: урегулирование вопросов между Ереваном и Тбилиси проходит в атмосфере партнерства
|Племянник Самвела Карапетяна - Нарек Карапетян обратил внимание на синхронность действий Пашиняна и Алиева
|Эксперт о последствиях для Армении при национализации ЭСА: Отток капитала, потеря инвестиционной привлекательности, изоляции экономики и не только
|Самвел Карапетян как гражданин РФ и российский предприниматель получит всю необходимую помощь со стороны России.
|Иностранные инвестиции в Армении не подлежат национализации: Месроп Аракелян
|IDBank и Henley & Partners успешно провели мероприятие «Invest Beyond Borders: Global Mobility & Private Banking» в Ереване
|Артак Зейналян избран судьей Конституционного суда
|<Золотой абрикос> объявил имя первого почетного гостя
|В Музее русского искусства откроют реставрационную мастерскую благодаря сотрудничеству с госфондом и модным брендом
|Захарова: В армяно-российской повестке никогда не было вопроса о выводе российских войск из республики
|Захарова: Большой вопрос, ждут ли Армению в Евросоюзе
|Глава парламента Арцаха: Репрессии против Самвела Карапетяна - продолжение политики, направленной против национальных ценностей
|Захарова: Из Ирана в Армению и Азербайджан сухопутным путем эвакуировано около 550 россиян
|Плановые отключения электроэнергии 20 июня
|АраратБанк направит на выплату дивидендов за 2024 год 4 млрд драмов
|Злоумышленники разбили стекла и выбили боковые зеркала автомобиля депутата от блока "Армения"
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