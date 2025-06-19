Четверг, 19 Июня 2025 13:04

АрмИнфо. Необходимо разделять понятия церковь и Ктрич Нерсисян (Католикос всех армян Гарегин II - ред.) . Об этом 19 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил председатель НС Ален Симонян.

По его словам, ни один гражданин в Республике Армения не имел и не имеет проблем с верой. Речь, в первую очередь, об оздоровлении Армянской Апостольской церкви, о чем говорится уже годами. "Ставить знак равенства между верой и Ктричем Нерсисяном было бы несправедливо. Церковь сегодня оказалась в заложниках. Точно также, как еще вчера по приказу Ктрича Нерсисяна доставляли людей на митинги, точно также сегодня некоторые политические деятели представляют ситуацию, как борьбу властей с ААЦ. Никто с церковью не борется, она принадлежит каждому гражданину, и в этом нет никаких сомнений. Те же, кто дискредитирует церковь, должны уйти, и я не сомневаюсь, что они уйдут", - отметил спикер.

Он добавил, что оппозиция в парламенте страны часто поднимает вопрос о национальных ценностях, к числу которых она относит и ААЦ. Но, как отметил Ален Симонян, необходимо понимать, кто и что понимает под понятием национальное. По мнению властей РА, под этим понятием необходимо понимать свободную и независимую реальную Армению. "Это та самая Армения, с которой мы стали независимыми, и в которой мы сегодня живем. Между тем, для оппозиции понятие национальное - это взяточничество, коррупция и феодальная система правления с ее феодальной системой ценностей", - отметил глава парламента.

Он указал на странность ситуации, при которой нынешнее руководство ААЦ в своем большинстве поддерживают католики, о чем почему то никто в Армении не говорит. Он также напомнил о заявлениях официальных лиц России в защиту ААЦ и против действующих властей РА. "Представьте себе, что было бы с ними, если бы они вместо РА назвали РФ, сколько секунд они продержались бы, но в Армении можно говорить", - сказал председатель НС.

Он вспомнил также о периоде своей армейской службы, когда президентом РА был Роберт Кочарян, министром обороны Серж Саргсян, а нынешний руководитель оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян - командующим первым армейским корпусом, один негодяй стоял у армейской столовой и просто так, ради забавы бил резиновой дубинкой по 18-летним мальчишкам. Тот же мерзавец, отметил глава парламента, организовывала ночную охоту за солдатами, которые пытались направиться в город Октемберян в поисках еды. "Этот самый негодяй на джипе отлавливал пацанов и избивая возвращал в казарму", - поделился воспоминаниями Ален Симонян.

Он также обрушился с нападками на представителей оппозиции. "Столько здесь есть людей, место которых в тюрьмах, в которых наверное, уже не было бы места. Мы всех вас по очереди разместили бы в тюрьмах за обман людей, распространяемую ложь и работу на других", - сказал Ален Симонян, обращаясь к оппозиции. Он также посоветовал ей вернуть в зал заседаний депутатов Левона Кочаряна и Ишхана Сагателяна.