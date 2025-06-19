Четверг, 19 Июня 2025 13:01

АрмИнфо. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Артур Мартиросян на встрече с послом Люксембурга в республике Аленом де Мюзье обсудил возможности отраслевого сотрудничества между странами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МОНКС Армении, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах образования, культуры и спорта. В связи с этим посол подчеркнул важность реализации совместных программ и обмена опытом между государствами.

В частности, стороны обсудили возможности развития межвузовского сотрудничества, организации совместных концертных программ с соответствующими структурами, а также проведении турниров.

Мартиросян, со своей стороны, представил инициативу правительства "Академический городок", направленную на интернационализацию вузов Армении и привлечению иностранных студентов.

Кроме того, замминистра и посол затронули программы "Erasmus+", деятельность центра креативных технологий "ТУМО" и инициативу ЕС "Creative Europe", подчеркнув их роль в укреплении международного сотрудничества.