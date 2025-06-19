Четверг, 19 Июня 2025 12:21

АрмИнфо. Посол ЕС в Армении Василис Марагос в сопровождении послов государств-членов Европейского Союза отправились Сюникскую область Армении.

Согласно сообщению пресс-службы делегации ЕС в Армении, в ходе визита послы встретятся с представителями региональных, местных властей и партнерами, примут участие в различных мероприятиях и пообщаются с местной молодежью.