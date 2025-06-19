Четверг, 19 Июня 2025 10:19

АрмИнфо.Посольство России в РА представило руководство для россиян по части выезда из Ирана через территорию Армении.

В сообщении посольства отмечается, что российские граждане могут покинуть Иран наземным путем через погранпереход на ирано-армянской границе "Нордуз"/ "Агарак".

"Граница между Ираном и Арменией для граждан России открыта, проход свободный по действительным заграничному или "внутреннему" паспортам, предварительных уведомлений не требуется. Обменный пункт расположен непосредственно в здании таможенного терминала "Агарак" - отделение "Арарат банк" (круглосуточно)", - заявили в дипмиссии.

"Ближайший крупный населенный пункт - Мегри находится в 11 км от погранперехода. Там открыто в рабочие дни до 17:00 отделение банка "ВТБ Армения" (адрес: ул. Горцаранаин, дом 1), где принимаются карты "МИР" и также возможно осуществить обмен валюты.

Регулярное рейсовое автосообщение между Мегри и Ереваном отсутствует. В столицу Армении ежедневно ходят частные маршрутные такси: отправление в 07:30 с городской площади Мегри (диспетчер +374-94-811-718, +374-94-003-462, места необходимо бронировать за 1 день), стоимость места 5 тыс. драмов (13 долл. США). От КПП <Агарак> ходят такси в Ереван, время в пути 7,5 часов, расстояние - 328 км, стоимость около 50 тыс. драмов (130 долл. США), либо за место в машине 10 тыс. драмов (26 долл. США).

Из Мегри можно также добраться на такси до Капана (1,5 часа по пути в Ереван, стоимость 12 тыс. драмов), из аэропорта которого с понедельника по пятницу в 13:00 летает рейсовый самолет в Ереван (турбо-моторный, 17 мест, стоимость 20 тыс. драмов, для бронирования билетов - тел.: +374-77-121-272).

Из Еревана в Россию осуществляется до 20 прямых авиарейсов в день

Рекомендуется внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. В случае необходимости обращаться по телефону экстренной связи Посольства России в Армении", - говорится в сообщении посольства.

Также представлены контакты дипмиссии: +374-77-495-001, [email protected].