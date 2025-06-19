Четверг, 19 Июня 2025 10:07

АрмИнфо. Совет ассоциаций адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) направил официальное письмо премьер-министру Армении в связи с обыском и изъятием в юридической фирме "Малхасянц", выразив обеспокоенность сообщениями о нарушениях профессиональных прав адвокатов в Армении.

В частности, Совет ассоциаций адвокатов и юридических обществ Европы призывает власти Армении обеспечить немедленное прекращение всех действий, нарушающих адвокатскую тайну, немедленное возвращение всех изъятых материалов и безопасное и независимое осуществление профессиональной деятельности адвокатов путем принятия всех необходимых мер.

CCBE также напоминает, что все адвокаты должны иметь возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий, препятствий, угроз или преследований, и соблюдать верховенство закона.

Напомним, что 12 июня текущего года Палата адвокатов Армении обратилась к международным партнерам, в том числе к Совету европейских адвокатских ассоциаций и юридических обществ, обратив их внимание на случай обыска, проведенного несколько дней назад в юридической фирме "Малхасянц".