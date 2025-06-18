Среда, 18 Июня 2025 20:01

АрмИнфо. Всеармянский совет дипломатов выступил в защиту бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна. В заявлении организации отмечается, что совет дипломатов выражает свое возмущение и несогласие с беззакониями и произволом, совершенными властями в отношении достойного сына Армянской Апостольской Церкви и национального благодетеля Самвела Карапетяна и его семьи.

"Отношение армянского общества к семье Карапетян и лично к Самвелу Карапетяну сформировалось в результате их заслуг перед армянским народом и двумя армянскими республиками в годы независимости Республики Армения, а также реализации многочисленных общенационально полезных программ, которые способствовали укреплению Республики Армения, Арцаха и укреплению благосостояния армянского народа. Действия, предпринятые властями в отношении Самвела Карапетяна, пользующегося высоким авторитетом на международной арене и в диаспоре, являются очередным сокрушительным ударом по нашей национальной идентичности, Армянской Апостольской Церкви. Эти шаги направлены на разрушение нашего национального единства и отчуждение армян всего мира от своей родины. Мы призываем сотрудников правоохранительных органов и представителей различных ветвей власти, вовлеченных в подобные провокации, руководствоваться Конституцией Республики Армения и верховенством основных прав человека, а также не поддаваться спекуляциям, отвлекающим от вопросов безопасности Армении и противоречащим национальным интересам", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что борьба любой власти с лицами, которые во много раз авторитетнее ее самой и полезны для нации, является лишь признаком нарастающей паники, обреченной на суд истории.