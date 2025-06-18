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АрмИнфо. Министерство высокотехнологической промышленности Армении вскоре представит законопроект, касающийся аудиовизуальных медиа, который урегулирует вещание с точки зрения контента IPTV, OTT, сетевых операторов (кабельное телевидение). Об этом, отвечая на вопрос парламентариев в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
Подобное заявление он сделал в связи с выходом в эфир вчера на телеканале Россия1 передачи <Вечер с Владимиром Соловьевым>, где прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес властей Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в связи с задержанием известного армяно-российского бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна. Это видео распространились после в некоторых армянских СМИ и армянском сегменте соцсетей. Айрапетян напомнил, что ранее были проведены необходимые технические и законодательные регулирования, в результате чего уже несколько месяцев в общественном мультиплексе РА эта передача не транслируется. Теперь же, как отметил министр, такие регулирования необходимо внести и в поле кабельного телевидения.
Относительно вещания подобного контента в глобальной сети, министр заметил, что это комплексная проблема. <Но вовлекая соответствующие ресурсы и функции мы сможем и этой части коснуться в ближайшее время>, - пообещал он.
Вместе с тем глава ведомства отметил, что правительству помимо всего этого предстоит реализовать большой объемы работы в направлении повышения кибергигиены и медиаграмотности, чтобы защитить наших граждан от подобного рода информационных атак.
|МИД РФ: Глава Армении предлагал бизнесу инвестировать в страну, а теперь он хочет национализировать электросети
|Всеармянский совет дипломатов выступил в защиту бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна
|В Грузии изъят груз с наркотиками, переправлявшийся из Армении в Европу
|Минтехпромышленности готовит изменения в Закон об аудиовизуальных медиа для регулирования контента кабельного ТВ
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|Президент Армении посетил резиденцию посла Великобритании
|Парламент Арцаха не выдвинул кандидата в президенты НКР из-за сложной внутриполитической ситуации
|Пресс-служба Карапетяна выступила с заявлением в связи судебным преследованием бизнесмена
|Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов проводит проверки в 30 кафе "Пицца Ташир", одно заведение закрыто
|СК: Самвел Карапетян публично призвал к захвату власти
|Родители без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста в связи с увольнением главы СНБ Армении
|Происходящее с электросетями Армении несет в себе риски для национальной безопасности - политолог
|Глава МОНКС Армении и посол Уругвая обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества
|Пашинян прокомментировал слухи, распространяемые в основном членами его команды о том, что в действиях Самвела Карапетяна видна <рука Кремля>
|Пашинян назвал <провокационными> заявления об угрозе Сюнику на фоне эскалации ирано- израильского конфликта
|Апелляционный суд Армении оставил без изменения приговор экс-командующему Армией обороны Арцаха
|Ардшинбанк продолжает расширять сеть современных филиалов
|Пашинян не стал раскрывать повестку предстоящего визита с Эрдоганом
|Пашинян считает ниже своего достоинства комментировать слова Марии Захаровой и Владимира Соловьева
|Я думаю, что у меня есть доказательства нарушения целибата служителями ААЦ, заявил Пашинян
|Самвел Карапетян обвиняется в "публичном призыве к захвату власти" в стране - команда защиты
|Айказ Фанян предупредил о рисках, с которыми столкнется Армения при при попытке национализировать <Электросети>
|Оппозиционер о задержании Карапетяна: Власти Армении рассматривают любые заявления по мобилизации общественности как потенциальную угрозу
|Адвокат: Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти
|Самвел Карапетян: вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти в Армении
|Премьер-министр РА: в парламент уже внесен проект закона о национализации ЗАО "Электрические сети Армении"
|Премьер: Республике Армения никто не может угрожать
|Произошедшее с бизнесменом Самвелом Карапетяном - беспрецедентный случай - бывший глава СНБ
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во втором Саммите «Центральная Азия–Китай»
|Фракция "Армения": Поддержка Самвелом Карапетяном ААЦ побудила армянского премьера учинить расправу над бизнесменом
|Премьер-министр РА: национализация ЗАО "Электрические сети Армении" произойдет быстро
|В РПЦ назвали недопустимыми нападки армянских властей на Гарегина II
|Российский депутат: Обыски в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна - своего рода "черная метка" ему со стороны Пашиняна
|Самвел Карапетян находится в СК, в отношении него возбуждено уголовное дело: СМИ
|Карен и Нарек Карапетяны вышли из полицейского отделения
|Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности
|Международный комитет защиты прав человека обращает внимание генпрокурора РА на действия правоохранительных органов Армении
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-7 градусов
|Власти намерены национализировать принадлежащие Карапетяну "Электросети"
|Поддержка российского журналиста Соловьева бизнесмену Карапетяну вызвала нервную реакцию у спикера парламента Армении
|Захарова о ситуации вокруг Самвела Карапетяна: Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие
|Посол Ирана поблагодарил Армению за занятую позицию в связи с нападением Израиля на ИРИ
|Заявление: РПА решительно осуждает действия режима против Самвела Карапетяна
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал власти Армении незамедлительно прекратить преследования в отношении Самвела Карапетяна
|Ален Симонян: просто так никого не задерживают
|Самвел Карапетян: Я буду бороться за святыни армянского народа всеми своими силами
|Брат Самвела Карапетяна: Все что было сказано, было верно сказано, и даже мало
|Ирано-израильский конфликт создает серьезные риски и для азербайджанского капитала - эксперт
|Саргсян: Затягивание ирано-израильского конфликта может иметь непредсказуемые последствия для Армении
|Задержан глава группы компаний "Ташир" после выступления с критикой антицерковной политики властей
|Армения и Ирак готовятся к подписанию меморандума о двухстороннем сотрудничестве в сфере молодежи и спорта
|Читать больше
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