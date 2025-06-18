Среда, 18 Июня 2025 19:58

АрмИнфо. Министерство высокотехнологической промышленности Армении вскоре представит законопроект, касающийся аудиовизуальных медиа, который урегулирует вещание с точки зрения контента IPTV, OTT, сетевых операторов (кабельное телевидение). Об этом, отвечая на вопрос парламентариев в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

Подобное заявление он сделал в связи с выходом в эфир вчера на телеканале Россия1 передачи <Вечер с Владимиром Соловьевым>, где прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес властей Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в связи с задержанием известного армяно-российского бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна. Это видео распространились после в некоторых армянских СМИ и армянском сегменте соцсетей. Айрапетян напомнил, что ранее были проведены необходимые технические и законодательные регулирования, в результате чего уже несколько месяцев в общественном мультиплексе РА эта передача не транслируется. Теперь же, как отметил министр, такие регулирования необходимо внести и в поле кабельного телевидения.

Относительно вещания подобного контента в глобальной сети, министр заметил, что это комплексная проблема. <Но вовлекая соответствующие ресурсы и функции мы сможем и этой части коснуться в ближайшее время>, - пообещал он.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что правительству помимо всего этого предстоит реализовать большой объемы работы в направлении повышения кибергигиены и медиаграмотности, чтобы защитить наших граждан от подобного рода информационных атак.