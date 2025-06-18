Среда, 18 Июня 2025 19:54

АрмИнфо. Научно-аналитический фонд "Гегард" направил письмо-протест президиуму Российской академии наук (РАН), экспертному совету по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и администрации Web of Science в связи с выявлением нарушений научно-этических стандартов в журнале "Вопросы истории".

Как отмечается в поступившем в АрмИнфо сообщении Фонда, особое внимание уделяется тенденции публикации материалов, отражающих интересы и идеологические установки отдельных постсоветских национальных историографий, в частности - азербайджанской. В этом ключе обращается внимание, что с 2018 года главредом журнала является Пётр Ахмедович Искендеров, который "унаследовал" эту должность от своего отца, Ахмеда Ахмедовича Искендерова, возглавлявшего издание с 1988 по 2017 год.

"Оба они - представители азербайджанской научной среды, и именно с этим обстоятельством можно связать тот факт, что в журнале с регулярностью публикуются материалы авторов из Азербайджана, отличающиеся выраженным антиармянским и псевдонаучным содержанием", - подчеркивается в сообщении.

В частности, в статьях, посвящённых этноисторическим, демографическим и культурным вопросам Закавказья, роль армянского населения последовательно умалчивается или искажается. В фонде заметили, что проазербайджанская пропаганда стала особенно "плодотворной" в 2022-2023 годы.

"Это пример системного вытеснения армянского вклада и попытки продвижения нарратива, который выдается за "академический" анализ. Соавторство главного редактора выглядит как попытка институционально легитимировать пропагандистский текст", - отмечается в сообщении фонда.

В связи с вышеизложенным фонд "Гегард" призвал провести академическую экспертизу редакционной политики журнала "Вопросы истории" на предмет систематических нарушений научной добросовестности. Кроме того, он потребовал приостановить или пересмотреть индексирование журнала в международных базах данных, включая Web of Science и РИНЦ, а также рекомендовать исключение из перечня ВАК до устранения выявленных нарушений.