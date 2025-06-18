Среда, 18 Июня 2025 18:03

АрмИнфо. Все проблемы, связанные с ирано- израильским противостоянием и их возможным влиянием на Армению, находятся под постоянным мониторингом. Об этом 18 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил вице-премьер Мгер Григорян.

По его словам, продолжение конфликта может привести к проблемам, касающимся притока в страну беженцев и изменениям логистических цепочек. "Также нельзя исключать и появление проблем в сфере энергетики. Необходимо разработать все возможные сценарии, которые в момент X могут быть востребованы, но могут и не понадобиться. В любом случае, эти вопросы находятся в центре внимания правительства", - вице-премьер, добавив, что вместе со сценариями разрабатываются и планы действий.

Мгер Григорян не детализировал все возможные сценарии, указав на тонкость некоторых аспектов. Речь, в частности, идет об энергетике, а в логистических цепочках уже появились проблемы.