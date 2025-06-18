Среда, 18 Июня 2025 16:56

АрмИнфо. В ходе интервью средствам массовой информации Самвел Карапетян публично призвал к захвату власти, осуществлению полномочий Правительства РА в порядке, не предусмотренном Конституцией РА (статья 422 Уголовного кодекса РА). Об этом говорится в ответе Следственного комитета на запрос CivilNet.

<18 июня 2025 года прокурору, осуществляющему надзор за законностью уголовного судопроизводства, было подано ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования, в связи с чем последний в тот же день вынес решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении С.К. по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса РА>, - говорится в ответе Следственного комитета.

В суд было подано ходатайство о применении в отношении Самвела Карапетяна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 17 июня в доме Самвела Карапетяна был проведен обыск после того, как он выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), подчеркнув, что армянская церковь подверглась нападкам со стороны группы людей, которые, предав забвению армянскую историю, забыв о тысячелетней истории армянских церквей, теперь нацелились на ААЦ и на армянский народ. "Я всегда был рядом с ААЦ и рядом с армянским народом. Если политическим силам в Армении не удастся справиться с этой ситуацией, мы должны будем вмешаться в кампанию против Церкви>,

- резюмировал Карапетян.

Вслед за этим премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания. <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге (там в 90-е Карапетян начинал свой бизнес - Ред.). Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, - написал он. Пашинян пригрозил <приструнить распутных священнослужителей> и их <распутных благотворителей>.

Ночью Самвела Карапетяна задержали и с минуты на минуту суд примет решение по ходатайству следствия об аресте.