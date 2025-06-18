Среда, 18 Июня 2025 16:42

АрмИнфо. Возможная национализация "Электрических сетей Армении" более чем противоречит политике либерализации рынка электроэнергии, принятой нынешними властями страны. Об этом в своей статье пишет политолог Ваге Давтян.

Более того, считает эксперт, даже любое упоминание о национализации, особенно в политическом контексте, противоречит логике либерализации. "Это еще один показатель того, что управление Арменией осуществляется в антисистемном, "ручном режиме". Как и любая крупная инфраструктурная компания, ЭСА также отличается многочисленными проблемами, о которых я неоднократно публично заявлял. Но прежде всего я считаю недопустимым использование одного из ключевых институтов энергетической безопасности страны в политических и конъюнктурных целях. В то же время, очевидно, что возможная национализация компании приведет к росту тарифов в Армении. Как правительство будет реализовывать инвестиционную программу, необходимую для перманентной модернизации системы? Конечно, за счет привлечения кредитных средств международных институтов. Это приведет к росту государственного долга, для обслуживания которого правительству придется повышать тарифы", - подчеркнул Ваге Давтян.

Он отметил, что учитывая скромные показатели потребления электроэнергии в Армении, антииндустриальную экономику, основанную на торговле и услугах, и постепенное сокращение возможностей экспорта электроэнергии, энергетическая система страны просто не в состоянии достичь уровня рентабельности, который позволил бы ей обслуживать эти кредиты самостоятельно. Таким образом, резюмировал эксперт, происходящее несет в себе энергетические, экономические и более широкие риски для национальной безопасности.

Напомним, что ранее сегодня премьер- министр РА Никол Пашинян заявил о скорой приватизации ЗАО "Электрические сети Армении". По его словам, деятельность компании привела к энергетическому кризису в стране.