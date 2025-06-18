Среда, 18 Июня 2025 16:19

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян прокомментировал слухи и намеки, распространяемые в основном членами его команды о том, что в действиях и высказываниях главы группы компаний <Ташир> Самвела Карапетяна видна <рука Кремля> и что этот процесс является частью гибридной войны против Армении.

<У меня есть очень тесные, рабочие отношения с президентом и с главой правительства РФ, основанные на взаимном доверии. И я не могу поверить, что могут быть подобные действия против Армении, управляемые из Кремля или Белого дома (Дом правительства РФ)>, - сказал он 18 июня журналистам.

При этом, он не исключил, что в России, а также в других странах, есть определенные круги, которые стоят за гибридной войной. Пашинян выразил уверенность, что власти РА способны управлять этими гибридными рисками.