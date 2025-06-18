Среда, 18 Июня 2025 16:09

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян назвал провокационными заявления экспертов и политиков о том, что ирано-израильская эскалация может создать угрозы Сюникской области с учетом азербайджанских амбиций в контексте т.н. <Зангезурского коридора>.

<Подобные утверждения ничем не обоснованы и нацелены на генерирование паники в армянском обществе>, - сказал он 18 июня журналистам.

Он отметил, что Ереван и Баку согласовали текст проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. В связи с этим он в очередной раз указал, что между Арменией и Азербайджаном не будет войны, будет мир.