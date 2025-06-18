Среда, 18 Июня 2025 16:06

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении оставил без изменения решение суда общей юрисдикции Сюникской области по делу экс- командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна, он проведет в заключении 5,5 лет. Вердикт огласил судья Мхитар Папоян.

Отметим, что в ходе заседания 6 февраля суд приговорил бывшего командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна, обвиняемого в служебной халатности в ходе 44- дневной войны, к 5,5 годам лишения свободы.

Напомним, что согласно обвинению, действия Джалала Арутюняна стали причиной гибели 20 военнослужащих воинской части Цор, которые оказались под огнем противника. Правоохранительные органы утверждают, что он дал ошибочную команду и принял азербайджанцев в армянской форме за своих солдат, что привело к окружению и гибели армянских военнослужащих.