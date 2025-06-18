Среда, 18 Июня 2025 15:38

АрмИнфо. 17 июня состоялось торжественное открытие нового филиала Ардшинбанка — «Себастия».

Филиал отличается современными решениями и стильным интерьером, и это делает процесс получения банковских услуг более удобным и быстрым.

Филиал оснащён многофункциональными терминалами, работающими в круглосуточном режиме, что позволяет клиентам совершать финансовые операции даже вне рабочих часов.

Филиал «Себастия» расположен в административном районе Малатия-Себастия по адресу: ул. Зоравар Андраника, 24/1. Режим работы: понедельник – пятница: с 09:15 до 16:45, суббота: с 10:15 до 13:45.

Как отметил заместитель директора розничного бизнеса Ардшинбанка, начальник управления сетевых продаж Арсен Тамазян: «Необходимость открытия филиала «Себастия» была обусловлена активным ростом клиентской базы банка. Поэтому открытие ещё одного центра обслуживания было логичным и своевременным шагом. Филиал спроектирован с особым вниманием к удобству клиентов, высокому качеству обслуживания и безопасности».

Следует отметить, что сеть Ардшинбанка насчитывает 72 филиала, что делает её крупнейшей в республике. Из них 28 находятся в Ереване, а 44 — в регионах.