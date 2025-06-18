Среда, 18 Июня 2025 15:00

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что посетит Турцию 20 июня, но не стал раскрывать повестку встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

<Да, такой план есть. В повестке визита будет совместное заявление. Могу сказать, что да, визит запланирован, и, чтобы не нарушать прямых договоренностей по нему, я скажу то, что уже известно на данный момент>, -- сказал он 18 июня на брифинге с журналистами в парламенте.

Информацию о предстоящем визите премьер-министра РА в Турцию днем раньше подтвердил и спикер Национального Собрания Ален Симонян. Он сообщил, что премьер- министр посетит Турцию по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

А агентство 24news, первым анонсировавшее предстоящий визит Пашиняна в Турцию на встречу с президентом Эрдоганом, со ссылкой на диписточники, обнародовало детали визита. <По нашим достоверным данным, Никол Пашинян обсудит с Эрдоганом вопрос подписания мирного договора с Азербайджаном или другого аналогичного документа, переговоры по которому сейчас ведутся в двух местах. Первое возможное место - Вашингтон в сентябре этого года, второе место - ОАЭ, что возможно в декабре этого года>,- пишет агентство.

Отмечается, что Пашиняну удалось снять предусловие о внесении изменений в Конституцию, заявив азербайджанской стороне, что добиться этого просто невозможно (это подтверждают соцопросы) и подобные развития опасны для его власти. Вместо этого он <обязался нанести удар по Армянской Апостольской Церкви и подчинить себе, проявления чего мы наблюдаем в течение последних 20 дней>.

Вторым предварительным условием может стать вывод российской военной базы после подписания документа, пишет 24news. И есть и третье условие - оно касается коммуникаций в регионе.