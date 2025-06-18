Среда, 18 Июня 2025 14:24

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян <считает>, что у него есть доказательства нарушения целибата рядом священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян Гарегин II.

<Я думаю, что у меня есть доказательства. Если я говорю, значит у меня есть доказательства>, - заявил он 18 июня на брифинге с журналистами в парламенте.

По мнению Пашиняна, священнослужители Армянской Апостольской церкви не оспаривают факт нарушения обета безбрачия.

<Они вообще не оспаривают мои заявления, а вот когда оспорят:

Я предлагал, если они каким-либо оспаривают это, могут подать в суд, я тогда представлю доказательства, или в другом формате они будут представлены>, - сказал он (ранее архиепископ Аршак Хачатрян, на вопрос журналиста, подаст ли Католикос в суд на Никола Пашиняна, ответил, что Его Святейшество не подает в суд за очевидную чушь - ред.).

По словам премьера, его позиция основана на Своде законов ААЦ. Данные правовые нормы были зарегистрированы в Минюсте РА самой церковью, добавил он.

На вопрос, преследует кампания против ААЦ цель внести смуту и привести к гражданской войне, Пашинян отметил, что считает подобные разговоры бессмысленными. Он напомнил, что в 2018 году <они осуществили революцию в РА без какого-либо столкновения>.

<Теперь мы выдвигаем исключительно духовную задачу, и это будет сделано только духовным путем, по-христиански, на основе шагов и действий в рамках христианской любви. Паства ААЦ сама отвергнет их>, - указал он.

Напомним, что <свежей> кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он написал оскорбительные высказывания в адрес иерархов ААЦ, и поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян. А супруга премьера назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. Этому предшествовало заявление Католикоса Всех армян Гарегин II на международной конференции в Берне, в котором он заявил, что Азербайджан продолжает уничтожать армянские христианские и культурно- исторические памятники в регионе, а также удерживает в плену представителей карабахского руководства и других граждан.

И с этого момента он каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2-й обета безбрачия. Не получив ответа, он сам заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан.

Форсируя события накануне утром Пяшинян призвал к <действенным шагам> для смещения Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для <освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина>. Первые 10 членов Координационной группы, которые <всем сердцем верят в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>, выберет сам премьер-министр.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что <западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли>. Помимо этого, согласно СМИ, Пашинян для встречи с президентом Турции заключения мирного соглашения <обязался нанести удар по Армянской Апостольской Церкви и подчинить себе>.