Среда, 18 Июня 2025 13:10

АрмИнфо. "Электрические сети Армении" своей деятельностью привели к появлению в стране энергетического кризиса. Об этом 18 июня в беседе с журналистами заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, еще месяц назад он дал указание ответственным лицам разобраться с ситуацией вокруг сетей. Компания должна либо в течение месяца возместить нанесенный населению, государственным структурам и частному сектору ущерб, либо подлежит срочной национализации. В Национальное Собрание РА уже внесен проект закона о национализации ЗАО "Электрические сети Армении".

"По этой причине не случайна моя запись в социальных сетях о необходимости национализации ЗАО. Ее работа не может ни у кого не вызвать удовлетворения. Практически в каждом населенном пункте, который я посещал, звучало одно и тоже: в результате отключений и перебоев в напряжении то сгорела стиральная машина, то телевизор. Здесь возникает вопрос о том, кто за все это должен ответить?" - заявил глава правительства, указав на многочисленные случаи отключений электроэнергии. Пашинян заметил, что некоторые пытаются использовать защиту ААЦ в качестве ширмы для оправдания имеющихся в компании проблем.

Отметим, что Группа компаний "Ташир", возглавляемая Самвелом Карапетяном, в сентябре 2015 года приобрела ЗАО "Электрические сети Армении" у "Интер РАО". Ранее Самвел Карапетян отмечал, что с 2016 года, когда ГК "Ташир" вступила в права собственности в "Электрические сети Армении" было инвестировано в общей сложности порядка 900 млн долларов, 680 млн из которых на модернизацию и 200 млн долларов - в создание новых мощностей.