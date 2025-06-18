Среда, 18 Июня 2025 12:53

АрмИнфо. Увольнение директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна имеет отношение ко вчерашним событиям исходя из личных интересов премьер- министра РА Никола Пашиняна. Об этом 17 июня журналистам заявил сам Пашинян, комментируя вопрос о том, связано ли увольнение директора СНБ со вчерашними событиями вокруг бизнесмена Самвела Карапетяна.

По словам премьера, Армен Абазян, достоин того, чтобы немного отдохнуть. В период премьерства Пашиняна Армен Абазян является долгожителем на посту директора СНБ. Он работал в этой должности с ноября 2020 года. "После пятилетнего напряженного периода работы он заслужил отдых", - сказал глава армянского правительства.

Касаясь вопроса о том, что задержание главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна произошло сразу после того, как предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, премьер отметил, что данное заявление касалось не Церкви, а Республики Армения. "Кое кто пытается сформировать мнение, что какие-то люди могут приезжать в страну, и, как они сами говорят, своими методами что-то сделать. Между тем, Республика Армения имеет конкретные рычаги для предотвращения подобного развития событий. Армения является демократическим государством, в котором каждый имеет право высказывать свое мнение, проводить митинги, участвовать в общественно-политической жизни, но никто не имеет права угрожать РА, и в этом случае я прибегну к самым жестким и грубым средствам, чтобы не допустить этого", - заявил премьер-министр.

Он заметил, что в Армении многие пытаются идентифицировать демократию со слабостью власти, но это не так. Власть всегда будет реагировать должным образом.

Напомним, что накануне сразу после заявления Самвела Карапетяна о поддержке Армянской Апостольской Церкви он был задержан правоохранительными органами страны. Основанием для этого шага послужили слова бизнесмена о том, что "если политикам не удастся решить проблему ААЦ, то мы это сделаем по- своему".