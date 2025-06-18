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АрмИнфо. Произошедшее с бизнесменом и филантропом Самвелом Карапетяном - беспрецедентный случай. Подобной точки зрения придерживается бывший руководитель Службы национальной безопасности РА Микаэл Амбарцумян.
По его словам, беспрецедентна сама по себе ситуация, когда сотрудники правоохранительных органов начинают преследовать человека спустя часы, просто за то, что он высказал свое мнение.
"В действительности речь, скорее всего, идет не из-за содержания его заявлений, а из-за какого-то уголовного преступления, которое появилось одновременно. Более того, появившийся впоследствии политический публичный пост подтверждает причинно- следственную связь между заявлением и возможным задержанием. Во всяком случае, в своей практике работы я не сталкивался с такой вопиющей ситуацией. Правовые и силовые действия были организованы таким образом, чтобы они по возможности не были связаны с политическими процессами, и не манипулировались. На нашей родине царит глубокий кризис, с характерными последствиями. Реальная картина сегодня гораздо более ясная: разумные, опытные сотрудники правоохранительных органов не стали бы втягиваться в этот процесс", - заявил Амбарцумян.
|Айказ Фанян предупредил о рисках, с которыми столкнется Армения при при попытке национализировать <Электросети>
|Оппозиционер о задержании Карапетяна: Власти Армении рассматривают любые заявления по мобилизации общественности как потенциальную угрозу
|Адвокат: Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти
|Самвел Карапетян: вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти в Армении
|Премьер-министр РА: в парламент уже внесен проект закона о национализации ЗАО "Электрические сети Армении"
|Премьер: Республике Армения никто не может угрожать
|Произошедшее с бизнесменом Самвелом Карапетяном - беспрецедентный случай - бывший глава СНБ
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во втором Саммите «Центральная Азия–Китай»
|Фракция "Армения": Поддержка Самвелом Карапетяном ААЦ побудила армянского премьера учинить расправу над бизнесменом
|Премьер-министр РА: национализация ЗАО "Электрические сети Армении" произойдет быстро
|В РПЦ назвали недопустимыми нападки армянских властей на Гарегина II
|Российский депутат: Обыски в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна - своего рода "черная метка" ему со стороны Пашиняна
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|Карен и Нарек Карапетяны вышли из полицейского отделения
|Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности
|Международный комитет защиты прав человека обращает внимание генпрокурора РА на действия правоохранительных органов Армении
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|Власти намерены национализировать принадлежащие Карапетяну "Электросети"
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|Посол Ирана поблагодарил Армению за занятую позицию в связи с нападением Израиля на ИРИ
|Заявление: РПА решительно осуждает действия режима против Самвела Карапетяна
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал власти Армении незамедлительно прекратить преследования в отношении Самвела Карапетяна
|Ален Симонян: просто так никого не задерживают
|Самвел Карапетян: Я буду бороться за святыни армянского народа всеми своими силами
|Брат Самвела Карапетяна: Все что было сказано, было верно сказано, и даже мало
|Ирано-израильский конфликт создает серьезные риски и для азербайджанского капитала - эксперт
|Саргсян: Затягивание ирано-израильского конфликта может иметь непредсказуемые последствия для Армении
|Задержан глава группы компаний "Ташир" после выступления с критикой антицерковной политики властей
|Армения и Ирак готовятся к подписанию меморандума о двухстороннем сотрудничестве в сфере молодежи и спорта
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|Глава группы компаний "Ташир" не исключил вмешательства в антицерковную кампанию властей Армении
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
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|Ален Симонян коснулся рисков для Армении и, в частности, Сюникской области на фоне ирано-израильского конфликта
|Депутат: Преступное бездействие властей Армении привело жителей армянских сел к огромным финансовым убыткам
|Президента Туркменистана отбыл в Республику Казахстан с рабочим визитом
|Делегация Минобороны Армении приняла участие в Техническом расширенном брифинге Вассенаарских договоренностей в Вене
|Глава Минюста Армении не усмотрела антиконституционных действий в кампании Пашиняна против ААЦ и предложила журналистам пройти курсы правовой этики
|В СК Армении продолжается следствие по уголовному делу о беспорядках в Ереване в ноябре 2020г.
|Генсек МИД Армении встретился с почетным консулом Франции в Горисе
|Главы МИД Армении и Индии обсудили возможность эвакуации индийских студентов из Ирана через армянскую территорию
|Армению посетит парламентская делегация Грузии
|Айакве: премьер-министр РА напрямую выполняет взятое на себя перед врагом обязательство
|Незаконные действия против ААЦ ослабляют сопротивление государства и ведут к его потере - заявление
|Оппозиционный депутат потребовал скорейшего рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры по возбужденному против него уголовному делу
|Омбудсмен Армении ознакомилась с условиями содержания заключенных в Шотландии
|Конверс Банк и IFC подписали соглашение по активизации торгового финансирования
|Законопроект об откупе от службы в ВС Армении не будет включен в повестку НС Армении
|Арам I следит за ситуацией в армянских общинах Ирана и Иерусалима в свете ирано- израильского конфликта
|Со следующего года в Армении начнет осуществляться пилотная программа по внесудебному урегулированию трудовых споров
|Католикосат Великого Дома Киликийского поддерживает Католикоса всех армян и духовенство ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 17 июня
|Союз журналистов Армении осуждает начавшуюся в 2018 году и ежедневно получающая новые, отвратительные проявления кампанию против СМИ
|В МИД Армении отреагировали на ситуацию с группой армянских туристов застрявших в Вифлеем
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