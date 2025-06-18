Среда, 18 Июня 2025 11:49

АрмИнфо. Произошедшее с бизнесменом и филантропом Самвелом Карапетяном - беспрецедентный случай. Подобной точки зрения придерживается бывший руководитель Службы национальной безопасности РА Микаэл Амбарцумян.

По его словам, беспрецедентна сама по себе ситуация, когда сотрудники правоохранительных органов начинают преследовать человека спустя часы, просто за то, что он высказал свое мнение.

"В действительности речь, скорее всего, идет не из-за содержания его заявлений, а из-за какого-то уголовного преступления, которое появилось одновременно. Более того, появившийся впоследствии политический публичный пост подтверждает причинно- следственную связь между заявлением и возможным задержанием. Во всяком случае, в своей практике работы я не сталкивался с такой вопиющей ситуацией. Правовые и силовые действия были организованы таким образом, чтобы они по возможности не были связаны с политическими процессами, и не манипулировались. На нашей родине царит глубокий кризис, с характерными последствиями. Реальная картина сегодня гораздо более ясная: разумные, опытные сотрудники правоохранительных органов не стали бы втягиваться в этот процесс", - заявил Амбарцумян.