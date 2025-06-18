Среда, 18 Июня 2025 11:16

АрмИнфо. Наступило время, когда ЗАО "Электрические сети Армении" должно быть национализировано.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер- министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что процесс национализации произойдет быстро. В качестве обоснования подобного шага премьер-министр указал на заявление главы Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, который накануне, защищая Церковь от нападок со стороны властей, отметил, что "плевать хотел на них (на властей - ред.) и на их электрические сети".

В этой связи Никол Пашинян пишет: "Он говорит, мне плевать на них, на их ЭСА. Другими словами, эти люди даже не считали ЭСА своей, и им плевать на это стратегически важное учреждение, на его потребителей и сотрудников. Но если ЭСА им не принадлежит, то кому? Я думаю, что настало время для национализации компании. Это произойдет быстро. Даю распоряжение всем сотрудникам ЭСА добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. После национализации эта добросовестность будет учтена".

Отметим, что ЗАО "Электрические сети Армении" перешло к ГК "Ташир" в 2016 года. Это произошло по многочисленным просьбам бывших руководителей страны, и, в частности, тогдашнего премьер-министра РА Овика Абрамяна.