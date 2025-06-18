Среда, 18 Июня 2025 10:54

АрмИнфо. Русская православная церковь (РПЦ) "с большой обеспокоенностью" воспринимает нападения властей Армении на предстоятеля Армянской Апостольской Церкви Гарегина II, подобное вмешательство во внутренние дела церкви в светском государстве недопустимо. Об этом в интервью телеканалу RT заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы с большой обеспокоенностью воспринимаем негативный медиафон, который создается властями Армении вокруг Армянской апостольской церкви, с которой наша Церковь поддерживает многолетние сестринские отношения. Попытки нападок на предстоятеля этой Церкви - вмешательство в ее внутренние дела, которое для властей в светском государстве недопустимо", - сказал он, сообщает ТАСС.

Отметим, что с 29 мая армянский премьер Никол Пашинян и его соратники осуществляют систематические нападки на Армянскую Апостольскую Церковь. Данная кампания началась с того, что на заседании правительства, Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, где хранится "всякое барахло". Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози". Далее Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.

Заметим, что данные действия Пашиняна носят антиконституционный характер, и по оценкам юристов являются попыткой свержения конституционного строя в стране.