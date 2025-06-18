Среда, 18 Июня 2025 10:52

АрмИнфо.Обыски в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна - своего рода "черная метка" ему со стороны премьера Армении Николы Пашиняна, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").

"Обыски в доме известного бизнесмена и мецената - своего рода "черная метка" ему со стороны Пашиняна, панически боящегося политической конкуренции. Который, правда, забыл, как сам когда-то сменил своими бесконечными обещаниями новой жизни для Армении своего предшественника, Сержа Саргсяна. Он также забыл, что люди очень быстро устают от пустых слов и обещаний власти. Особенно той власти, которая их обманула", - сказала она.

По мнению депутата, Пашинян не перестает удивлять и разочаровывать: пришедший к власти с лозунгами мира и демократии, он удивительно быстрыми темпами превращается в политического тирана и узурпатора власти, нетерпимого к инакомыслию и независимым суждениям.

Она также отметила, что поддержка Карапетяном Армянской апостольской церкви на фоне её публичного конфликта с Пашиняном - лишь формальный повод для проведенных сегодня обысков в доме крупного бизнесмена в Ереване. "В отличие от Пашиняна, Карапетян в Армении давно и заслуженно имеет серьезную поддержку людей - причем из разных слоев общества. Он строит в стране школы, детские сады, выделяет серьезные средства на создание новой инфраструктуры Армении. Улучшает жизнь людей делом, а не словами, как Пашинян. Чем, конечно, серьезно раздражает амбициозного премьер-министра", - добавила Чемерис.

Поздно ночью полиция задержала Самвела Карапетяна. Поводом для этого стали его слова в поддержку Армянской Апостольской Церкви, которая подвергается нападкам со стороны власти. На данный момент не известно, что инкриминируется Карапетяну.