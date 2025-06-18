Среда, 18 Июня 2025 09:42

АрмИнфо. Слова российского журналиста Владимира Соловьева о том, что власти Армении оказывают беспрецедентное давление на президента Ассоциации армянских предпринимателей, главу группы компаний "Ташир", известного армяно-российского предпринимателя Самвела Карапетяна вызвали нервную реакцию у спикера армянского парламента Алена Симоняна.

Вчера, Соловьев в эфире российского телеканал "Россия" выразил поддержку Самвелу Карапетяну. Он отметил, что его друг подвергается совершенно беспрецедентному давлению "продажной, подлой, ничтожной власти, которая предала историю Армении, которая сдала Арцах, которая предала все святое, что было в истории армянского народа".

Он обвинил власти Армении в том, что они нападают на армянскую Церковь, уничтожают герб Армении, предали память о самой страшной трагедии в истории армянского народа, отдали Арцах, в котором армяне жили до того, как они появились в Ереване.

"Народ Армении еще принимает хоть какое-то участие в судьбе Армении? Или скоро постигнет та же участь, что постигла Арцах?", - вопрошал Соловьев.

В ответ на это, Симоян в своем телеграм-канале обвинил журналиста во вмешательстве во внутренние дела Армении. "Этому телевизионному уродцу кажется, что он вправе называть руководителя страны гнусными словами, призывать народ Армении к политическим действиям против законно избранной власти, играть на чувствах, нести весь этот дешёвый бред, обернув его в жалкую актёрскую игру - и при этом надеяться, что достаточно просто сказать: "Это не вмешательство во внутренние дела", и на этом всё?

Это и есть прямое вмешательство во внутренние дела Республики Армения, сознательное распространение ненависти и оскорблений в адрес её руководства и народа", - написал он.

При этом Симонян уверен, что подобные выходки на государственном телеканале наносят серьёзный ущерб отношениям между нашими странами, а у населения Армении вызывают лишь глубокое отвращение.

"Надеюсь, мои российские коллеги, с которыми мы не раз обсуждали подобные инциденты, отреагируют - и армянское общество услышит чёткие извинения на том же канале, в той же напыщенной "артистичной" манере". - заключил законодатель.

Поздно ночью полиция задержала Самвела Карапетяна. Поводом для этого стали его слова в поддержку Армянской Апостольской Церкви, которая подвергается нападкам со стороны власти. На данный момент не известно, что инкриминируется Карапетяну.