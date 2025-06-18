Среда, 18 Июня 2025 08:35

АрмИнфо. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Самвела Карапетяна, и будет оказывать необходимое содействие. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами", - сказала она, заявив, что российская сторона намерена оказать необходимое содействие, чтобы все законные права предпринимателя были соблюдены.