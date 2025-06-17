Вторник, 17 Июня 2025 21:29

АрмИнфо. Тегеран выражает благодарность правительству Армении за решительное осуждение израильской агрессии против Ирана. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване 17 июня посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

По его словам, в Тегеране также высоко оценивает поддержку армянского народа. "Мы чувствуем духовную поддержку армянского народа. Да здравствует Армения, да здравствует Иран", - сказал дипломат.

На уточнение, может ли Азербайджан воспользоваться текущей ситуация и напасть на Сюникскую область Армении, посол отметил, что Иран пристально следит за ситуацией, и находится в постоянном контакте с властями Армении.

Дипломат также ушел от ответов на вопросы касательно возможного вовлечения Азербайджан в конфликт, отметив, что Тегеран делает выводы исходя из подтвержденных данных.

По его словам, для иранской стороны важна официальная позиция государств, а азербайджанская сторона четко высказалась по этому поводу, осудив эту агрессию. Собхани добавил, что иранские власти находятся в контакте с правительство Азербайджана, в том числе по возможным проблематичным вопросам.

На уточнение, много ли граждан Ирана покинул страну через армянские наземные пограничные переходы, дипломат отметил, что у него нет таких данных. Однако он признал, что были просьбы организовать переходы граждан третьих стран и им была оказана соответствующая помощь.

Вместе с тем дипломат сообщил, что ввиду закрытия воздушных границ между двумя странами, посольство Ирана в Армении ведет организационные работы по возвращению граждан ИРИ домой с армянской территории. Дипломат добавил, что на фоне сокращения транспортных потоков между двумя странами на фоне конфликта, наблюдается дефицит иранских автобусов, в связи с чем, посольство ИРИ обратилось за услугами армянских автобусных компаний.

Сбхани также заявил, что никаких изменений по части той работы, которая проводит иранская сторона в Армении, не будет. "Изменений не будет также в Иране, все услуги народу предоставляются. Война идет на территории Ирана, а не на территории Армении. На территории Армении совместные проекты активно реализуются",- заметил он.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня напала на Иран. Первой мишенью стали более шести военных баз близ Тегерана. В результате этого удара погибло не менее 20 иранских высокопоставленных военных, а также ученые в сфере ядерной физики. Иран ответил на агрессию Израиля в ночь на 14 июня. Взаимные удары продолжаются четвертый день. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. Информация поступает противоречивая.