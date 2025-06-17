Вторник, 17 Июня 2025 21:09

АрмИнфо. Первопрестольный Святой Эчмиадзин осудил преследование благотворителя Самвела Карапетяна, которое осуществляется по политическим мотивам. Об этом АрмИнфо сообщили в канцелярии Первопрестольного.

<Только что стало известно, что сразу после выражения поддержки Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) была предпринята попытка ареста национального благотворителя Самвела Карапетяна со стороны правоохранительных органов, и в данный момент проводится обыск в его доме.

Призываем власти Республики Армения незамедлительно прекратить незаконные действия>, - говорится в заявлении.