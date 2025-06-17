Вторник, 17 Июня 2025 21:06

АрмИнфо. Никого просто так не задерживают. Об этом журналистам 17 июня заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос, что ему известно о задержании армяно-российского предпринимателя, известного благотворителя Самвела Карарпетяна. <Значит что-то есть, но на этот вопрос ответят уже правоохранители>, - подчеркнул спикер Парламента, отметив, что узнал о задержании благотворителя из СМИ.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, не видит ли он никакой связи между статусом Никола Пашиняна и последующим задержанием армяно-российского предпринимателя Самвела Карапетяна, тот ответил отрицательно.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал в социальных сетях заявление следующего характера: "Это вам не село Нижний Тапир в Калуге (там в 90-е Карапетян начинал свой бизнес - Ред.). Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".

Подобное заявление главы правительства последовало после того, как Самвел Карапетян высказался в поддержку Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). В своем заявлении он отметил, что, если политическим деятелям Армении не удастся изменить ситуацию, он должен будет вмешаться в кампанию премьер-министра Никола Пашиняна против ААЦ.

Он обратил внимание, что Армянская Апостольская церковь подверглась нападкам со стороны группы людей, которые, предав забвению армянскую историю, забыв о тысячелетней истории армянских церквей, теперь нацелились на ААЦ и на армянский народ.

После этих слов, чуть позже, в доме у Самвела Карапетяна начались обыски со стороны СНБ и муссировалась информация о его задержании. Однако брат предпринимателя- экс-депутат Парламента Армаении Карен Карапетян сообщил, что последний пока не задержан, однако все к этому идет.

В поддержку Карапетяна уже высказалась Республиканская партия Армении, Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Однако на данный момент официальной информации о его задержании пока нет.