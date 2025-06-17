Вторник, 17 Июня 2025 18:30

АрмИнфо.Атаки Ирана на израильские энергетические объекты представляют серьезные риски и для азербайджанского капитала. Об этом на своей страничке в <Фейсбук> написал доктор политических наук, специалист по трансграничным инфраструктурным проектам, профессор Ваге Давтян.

Он отметил, что в контексте ирано-израильского конфликта энергетическая инфраструктура стала первостепенной стратегической целью. Последние атаки Тегерана на израильскую энергетическую систему носят не только военный, но и ярко выраженный геоэкономический характер.

Вчера поздно вечером ключевые объекты энергетической инфраструктуры Израиля подверглись ракетным ударам. Удары вывели из строя системы электроснабжения в центральных районах страны, что привело к масштабным отключениям электроэнергии. В число целей входят газовые месторождения Левиафан и Кариш - два стратегических узла израильской энергетической системы, которые имеют жизненно важное значение как для внутреннего энергоснабжения страны, так и для экспортной стратегии.

Он напомнил, что вышеупомянутые месторождения разрабатываются консорциумом, сформированным при участии BP, NewMed и азербайджанской SOCAR. Последняя также приобрела 10% акций месторождения <Тамар> в мае этого года, расширив свое участие в газовом секторе Израиля.

В то же время были совершены атаки на нефтеперерабатывающие мощности Хайфы, один из крупнейших промышленных комплексов страны. Эти действия Тегерана можно рассматривать как <энергетическую контратаку> в ответ на предыдущие действия Израиля, в частности, на атаку на иранское месторождение Южный Парс.