Вторник, 17 Июня 2025 18:17

АрмИнфо. В Капане в третий раз пройдет Международный музыкальный фестиваль Kapan Fest-2025, который с 4 по 15 июля соберет на одной площадке всемирно известных музыкантов как из Армении, так и всего мира.

В частности, в программе выступлений, которые пройдут в Органном зале Капанского государственного колледжа искусств, такие именитые музыканты как Мариан Петреску (Румыния), Артуро Солар (Испания), Теодосия Нтоку (Греция), Франческо Вилла (Италия), Дон Хек Лим (Корея), Лида Чен Аргерих (Аргентина) и другие. Впервые на фестивале представят и электронную музыку, которая ознаменуется выступлением известного мультиинструменталиста Филиппа Йохана Тимма (Philipp Johann Thimm).

В этом году в рамках фестиваля вновь состоится выставка струнных инструментов XVIII века, в том числе скрипок Страдивари и Джузеппе Гварнери, которые представит известный скрипач Флориан Леонард из Лондона. В программе Kapan Fest, помимо ежедневных концертов мастер-классы для более чем 50 молодых музыкантов, которые приедут из разных уголков Армении, а также из Дании, Словакии, Португалии. В мастер-классах также примут участие и молодые люди, живущие в и занимающиеся музыкой в Капане.

Содействие в проведении фестиваля оказали Муниципалитет Капана, Зангезурский медно-молибденовый комбинат, Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, AGBU France, Делегация ЕС в Армении, посольства Королевства Бельгии, Швейцарии и Аргентины в Армении, Институт Гёте и др.