Вторник, 17 Июня 2025 18:16

АрмИнфо. Агентство 24news, первым анонсировавшее предстоящий визит премьера Никола Пашиняна в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, со ссылкой на диписточники, решило обнародовать детали визита. Сегодня в беседе с журналистами спикер НС РА Ален Симонян подтвердил - Пашинян едет в Турцию 20 июня по приглашению Эрдогана.

Он назвал <историческим> визит, направленным на полную нейтрализацию рисков начала войны. В Анкаре будут обсуждены все региональные вопросы, отметил он. <По нашим достоверным данным, Никол Пашинян обсудит с Эрдоганом вопрос подписания мирного договора с Азербайджаном или другого аналогичного документа, переговоры по которому сейчас ведутся в двух местах.

Первое возможное место - Вашингтон в сентябре этого года, второе место - ОАЭ, что возможно в декабре этого года>,- пишет агентство.

Отмечается, что Пашиняну удалось снять предусловие о внесении изменений в Конституцию, заявив азербайджанской стороне, что добиться этого просто невозможно (это подтверждают соцопросы) и подобные развития опасны для его власти. Вместо этого он <обязался нанести удар по Армянской Апостольской Церкви и подчинить себе, проявления чего мы наблюдаем в течение последних 20 дней>.

Вторым предварительным условием может стать вывод российской военной базы после подписания документа, 24news.

И есть и третье условие -оно касается коммуникаций в регионе.