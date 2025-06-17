Вторник, 17 Июня 2025 17:39

АрмИнфо. "В случае, если политическим деятелям Армении не удастся изменить ситуацию, мы должны будем вмешаться в кампанию премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской Апостольской церкви (ААЦ)", заявил журналистами президент Ассоциации армянских предпринимателей, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян.

Он обратил внимание, что Армянская Апостольская церковь подверглась нападкам со стороны группы людей, которые, предав забвению армянскую историю, забыв о тысячелетней истории армянских церквей, теперь нацелились на ААЦ и на армянский народ.

"Я всегда был рядом с ААЦ и рядом с армянским народом. Если политическим силам в Армении не удастся справиться с этой ситуацией, мы должны будем вмешаться в кампанию против Церкви", - резюмировал Карапетян.

Отметим, что с 29 мая армянский премьер Никол Пашинян и его соратники осуществляют систематические нападки на Армянскую Апостольскую Церковь. Данная кампания началась с того, что на заседании правительства, Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, где хранится "всякое барахло". Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози". Далее Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.

Заметим, что данные действия Пашиняна носят антиконституционный характер, и по оценкам юристов являются попыткой свержения конституционного строя в стране.