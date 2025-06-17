Вторник, 17 Июня 2025 16:42

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил информацию о предстоящем визите премьера Никола Пашиняна в Турцию.

<Риски в связи с войной (между Армений и Азербайджаном) сегодня минимальны. Мы должны работать в направлении их полной нейтрализации. Правительство РА делает действенные шаги в этом направлении. Один из этих шагов - запланированный визит премьера в Турцию 20 июня>, - заявил он 17 июня в парламенте на брифинге с журналистами.

По его словам, Пашинян едет по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре будут обсуждены все региональные вопросы.

<Я думаю, что этот визит исторический. Потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне>, - сказал он.

Ален Симоня затруднился ответить на вопрос, является ли визит официальным или рабочим, но указал, что визит является двусторонним.

На вопрос, может ли Анкара выступить в деле заключения мирного договора между Ереваном и Баку, Симонян отметил, что заключение мира - в интересах всех стран, независимо от того был подписан документ при посредничестве какой-либо страны, или в какой-то столице.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Беррисом Экинджи. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РА в соцсети Х.