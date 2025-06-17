Вторник, 17 Июня 2025 16:30

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Ален Симонян коснулся рисков для Армении и, в частности, Сюникской области на фоне ирано- израильского конфликта.

<Мы пристально следим за этим. Но на данный момент нет беспокойства в связи с тем, что это каким-либо образом может повлиять на наши отношения с соседом (Азербайджаном).

Но, поскольку, во-первых, разговор (с Азербайджаном) продолжается и есть конкретные процессы, которые сейчас в процессе. И подобное (риски для Сюника) на данный момент мы не видим>, - заявил он 17 июня в парламенте на брифинге с журналистами.

По его словам, Ереван находится в постоянном контакте с международными партнерами. Вместе с тем, заверил Симонян, риски как в вопросе Сюника, так и последствий развитий внутри Ирана и его влияния на приграничную ситуацию были оценены с первого момента эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

<На данный момент нет никаких потоков оттуда, на нашей границе ничего подобного не было зафиксировано>, - сказал он.

По его словам, ситуация может усугубиться, если конфликт затянется и в нее будут вовлечены другие страны. <Нам нужен стабильный сосед и то, что происходит для нас неприемлемо>, - заявил спикер НС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня объявила о <превентивном> ударе по <ядерной программе Ирана>. В сообщении говорится, что <десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана>. Израильская операция <Народ-лев> во вторник, 17 июня, вступила в 5-й день.