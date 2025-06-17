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 Вторник, 17 Июня 2025 11:49
Александр Аванесов

Омбудсмен Армении ознакомилась с условиями содержания заключенных в Шотландии

Омбудсмен Армении ознакомилась с условиями содержания заключенных в Шотландии

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян в составе делегации Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания посетила с рабочим визитом  Шотландию.

Как передает офис Омбудсмена РА, целью визита делегации было изучение обращения с лицами, лишенными свободы, и условий содержания в шотландских тюрьмах, а также в закрытых учреждениях по уходу за несовершеннолетними. В этом контексте делегация СЕ  оценила прогресс, зафиксированный с момента визитов в 2018 и 2019 годах.

Члены делегации также посетили ряд полицейских участков для оценки обращения с задержанными, условиями их содержания и гарантиями их прав.

В рамках рабочего визита Анаит Манасян приняла участие в ряде встреч на высоком уровне.

По завершении визита делегация представила шотландским властям свои первоначальные замечания и основные соображения. 

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