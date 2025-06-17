Вторник, 17 Июня 2025 11:49

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян в составе делегации Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания посетила с рабочим визитом Шотландию.

Как передает офис Омбудсмена РА, целью визита делегации было изучение обращения с лицами, лишенными свободы, и условий содержания в шотландских тюрьмах, а также в закрытых учреждениях по уходу за несовершеннолетними. В этом контексте делегация СЕ оценила прогресс, зафиксированный с момента визитов в 2018 и 2019 годах.

Члены делегации также посетили ряд полицейских участков для оценки обращения с задержанными, условиями их содержания и гарантиями их прав.

В рамках рабочего визита Анаит Манасян приняла участие в ряде встреч на высоком уровне.

По завершении визита делегация представила шотландским властям свои первоначальные замечания и основные соображения.