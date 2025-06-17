Вторник, 17 Июня 2025 11:33

АрмИнфо. Законопроект об откупе от службы в вооруженных силах Армении не будет включен в повестку Национального Собрания РА. За утверждение документа не было ни одного голоса "за", против проголосовали 87 депутатов при 1 воздержавшимся.

Как заявил на заседании НС 17 июня глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, вопрос реформирования вооруженных сил страны постоянно находится в центре внимания властей, однако в том виде, в котором он был представлен, для правящей силы неприемлем.

Любопытно, что в числе проголосовавших против был и сам автор законодательной инициативы, депутат Национального Собрания от правящей фракции "Гражданский договор" Айк Саркисян.

Напомним, что законопроектом предусматривалось сократить срок службы в ВС Армении с 24 месяцев до 18 месяцев. Камнем же преткновения для депутатов, в том числе, и от правящей фракции, стала инициатива депутата НС Айка Саркисяна, который предложил возможность откупа от службы за круглую сумму. К примеру, за срок службы в 1 месяц можно было бы выплатить 24 млн драм, за 4 месяца - 20 млн драм, за выход из гражданства лиц мужского пола до 18 лет - 15 млн драм. По словам автора законодательной инициативы, в последнее время в стране наблюдается отток количества призывников. Если еще несколько лет назад в армию призывалось порядка 30 тысяч человек, то сегодня этот показатель снизился до 20 тысяч. Одним из проблемных вопросов продолжает оставаться вопрос отказа от гражданства лицами мужского пола в возрасте до 18 лет. Также многие освобождаются от службы по причине наличия заболеваний. В конечном итоге, анализируя численность граждан, призванных на военную службу за последние 10 лет, становится ясно, что в конечном итоге призываются лишь 30-40 процентов призывников. Чтобы остановить этот процесс предлагается для граждан, которые намерены сменить гражданство, установить государственную пошлину в размере 15 млн драм. Лишь после выплат этой суммы граждане смогут выйти из гражданства.