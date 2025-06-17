Вторник, 17 Июня 2025 11:31

АрмИнфо. Католикос Великого дома Киликийского Арам I следит за ситуацией в армянских общинах Ирана и Иерусалима в свете ирано- израильских боевых действий.

В сообщении Великого дома Киликийского отмечается, что продолжающиеся военные действия между Ираном и Израилем, естественно, вызвали серьезную обеспокоенность среди армянских общин, обосновавшихся в обеих странах.

"Арам I утром 16 июня с трудом смог связаться с предстоятелем Армянской епархии Тегерана, Его Преосвященством архиепископом Себухом Саркисяном и лидерами армянской общины и узнал, что армянская община не пострадала. Он внимательно следит за тревожными событиями через свои религиозные и общинные структуры и лидеров. Что касается армянской общины в Иерусалиме и его окрестностях, Его Святейшество также внимательно следит за ситуацией безопасности армянской общины", - говорится в сообщении.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня напала на Иран. Первой мишенью стали более шести военных баз близ Тегерана. В результате этого удара погибло не менее 20 иранских высокопоставленных военных, а также ученые в сфере ядерной физики. Среди погибших командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, ученый-атомщик, президент Исламского свободного университета Мохаммад-Мехди Техранчи и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси. Иран ответил на агрессию Израиля в ночь на 14 июня. Взаимные удары продолжаются третий день. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. Информация поступает противоречивая.