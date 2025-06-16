Понедельник, 16 Июня 2025 19:42

АрмИнфо. В Анкаре состоялась встреча замминистров иностранных дел Армении и Турции Ваана Костаняна и Беррис Экинджи

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам.

О запуске процесса нормализации армяно-турецких отношений сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. Стороны назначили спецпредставителей и периодически проводят переговоры на разных уровнях.