Понедельник, 16 Июня 2025 17:02

АрмИнфо. По инициативе туркменской стороны в Ереване 11 июня состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Армении и Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на консультациях армянскую делегацию возглавлял начальник Консульского департамента МИД Армении Артур Петросян, а туркменскую делегацию - начальник департамента консульской службы МИД Туркменистана Довлетмурат Муратов.

В повестку консультаций были включены вопросы выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, сотрудничества между сторонами в рамках Минской конвенции 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", а также вопросы о защите прав и законных интересов граждан.

Туркменская сторона в целях дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества предложила рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в Соглашение "О взаимных поездках граждан между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Армения", подписанное в 1999 году.