Понедельник, 16 Июня 2025 16:38

АрмИнфо. Генеральный прокурор Анна Вардапетян 16 июня приняла Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Марике Харриет Монрой-Винтер.

Как передает пресс-служба надзорного органа, в ходе встречи Анна Вардапетян высоко оценила эффективность учебных курсов, реализуемых при поддержке посольства. Генпрокуратура при поддержке Посольства 16 ноября 2024 года начала второй этап учебных курсов для всех прокуроров, действующих в Республике Армения, под названием "Коммуникация в зале суда" по теме "Управление конфликтами и стрессом" (первый этап курса прошел с ноября 2023 года по апрель 2024 года). В 13-недельных двухдневных курсах приняли участие около 380 прокуроров, которые прослушали лекции, приняли участие в практических занятиях.

Генпрокурор также подчеркнула важность двухдневного обучения по теме "Предотвращение домашнего насилия, уголовное преследование и Актуальные направления судебно-правового реагирования", организованного при поддержке посольства для около 50 прокуроров.

Анна Вардапетян отметила важность неформального образования и в этом контексте сообщила, что в ближайшие дни в здании Генеральной прокуратуры состоится официальное открытие структурного подразделения Ереванского государственного университета - юридической лаборатории ЕГУ. В данной лаборатории планируется организовать обсуждения по актуальным правовым вопросам, практические работы, семинары и конференции, а также провести исследования по правовым вопросам с участием прокуроров, кандидатов в прокуроры, юристов, действующих в диаспоре.

Королевства Нидерландов поблагодарила Анну Вардапетян за налаженное эффективное взаимодействие и подтвердила готовность к углублению сотрудничества по ряду образовательных направлений.