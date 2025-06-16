Понедельник, 16 Июня 2025 12:03

АрмИнфо.Джаз-оркестр <Арцах> под управлением Тиграна Лалаяна, прибывший в Москву при поддержке организации ДИАЛОГ, выступил в амфитеатре парка <Зарядье> в рамках Moscow Jazz Festival.

В 2025 году фестиваль объединил более 1000 выдающихся музыкантов из разных стран, представляющих свои лучшие программы. Джаз-оркестр <Арцах> увлек меломанов в настоящее музыкальное путешествие - от классики свинга до латиноамериканских ритмов, от армянских мелодий до мировых джазовых шедевров. В исполнении оркестра прозвучали авторские произведения армянских и зарубежных композиторов, а также известные джазовые стандарты в оригинальной обработке для биг-бэнда.

<Общественная организация <Диалог> помогли джаз-оркестру <Арцах> не только возродиться в новом составе, но и поддержали духовно после вынужденного переселения из Арцаха. И вот, мы с гордостью представляем наше искусство на международном фестивале>, - Тигран Лалаян. <Главная миссия джаз-оркестра <Арцах> - сохранение культурного наследия и развитие национального джаза. Художественный руководитель Тигран Лалаян объединяет вокруг себя деятелей искусства и прилагает максимум усилий для поддержки и популяризации музыкальных традиций Арцаха>, - сообщается на официальном сайте фестиваля.