Понедельник, 16 Июня 2025 11:56

АрмИнфо. Полиция применила грубую, несоразмерную и ничем не спровоцированную силу в отношении жителей села Касах Котайкской области Армении, перекрывших с утра трассу Аштарак-Ереван, были задержаны 11 человек, включая несовершеннолетних. Жители села Касах с раннего утра вновь перекрыли эту трассу межгосударственного значения, требуя разрешить поднятую ими ранее проблему. В частности, вернуть прежний маршрут автобуса № 59 и стоимость за проезд.

Правоохранительные органы заявили, что действия протестующих являются неправомерными, и они должны разблокировать дорогу в "разумные сроки". Затем, полицейские, используя несоразмерную физическую силу, удалили протестующих с дороги, ряд протестующих были задержаны. В ходе акции один из полицейских сил специального назначения ударил журналистку Мэри Манукян.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Армении, граждане, были подвергнуты приводу в полицейский участок Аштарака за неподчинение законным требованиям полиции. При этом в полиции никак не прокомментировали силу, применяемую в отношении граждан и журналиста.

Напомним, что ранее мэрии Еревана приняла решение изменить работу автобусов, обслуживавших маршруты N 25 и N 59. Решением столичной мэрии, данные маршруты прекращают обслуживать указанные села, и их линия сокращается до черты Еревана. В связи с этим с апреля месяца жители Касаха и Прошяна периодически проводили протестные акции, требуя вернуть прежний маршрут и цену за проезд. Как тогда отмечали жители сел Касах и Прошян, данные изменения серьезно ударили по карману малоимущих граждан, и создали дополнительные неудобства для жителей общин, которые вынуждены 700 метров идти пешком до конечного маршрута данных автобусов, стоимость за проезд в котором еще и подорожал со 100 драм до 200 и 250 соответственно.

9 апреля состоялась встреча жителей сел Прошян и Касах с правительственными чиновниками, на которой обсуждался вопрос транспортного сообщения. После этой встречи жители Прошяна сообщили о том, что их проблема решена частично: автобус № 25 был сохранен, но его маршрут изменился - он разворачивается у бывшего здания Министерства обороны и возвращаться в Ереван. Вопрос касахцев же остался нерешенным.