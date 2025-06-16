Понедельник, 16 Июня 2025 10:55

АрмИнфо. У армянского народа есть силы, мудрость и воля преодолеть нынешний кризис и построить достойное будущее. Об этом говорится в заявлении партии АРФ "Дашнакцутюн", принятого по итогам 28 - го общего собрания Верховного органа партии.

Как отмечается в заявлении, АРФД полна решимости продолжить борьбу в защиту коллективных прав и восстановление суверенитета армянского народа. В документе подчеркивается, что очередное заседание Верховного органа АРФД Армении было созвано в условиях серьезных геополитических и внутренних угроз Республике Армения и всем армянам. В частности, оккупация Арцаха и произошедшая этническая чистка, системный кризис, вызванный антинациональной политикой армянских властей, поставили под вопрос будущее армянской государственности.

"Режим совместно с враждебными силами продолжает преследовать силы, отстаивающие национальные интересы и ценности, разделять нацию, сеять искусственные антагонизмы в отношениях Армения-Диаспора, нападать на Армянскую Апостольскую Церковь и распространять атмосферу отчаяния с целью уничтожения возможных очагов национального сопротивления. Нынешняя администрация своей политикой поставила всех армян перед разрушительной дилеммой: война или капитуляция. В нынешней ситуации историческая миссия и главная задача национальных сил и отдельных лиц является освобождение армянского народа от этой разрушительной дилеммы посредством общенациональной борьбы и установление справедливого и прочного мира. Это возможно только при смещении нынешних властей", - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что АРФ "Дашнакцутюн" отвергает пораженческую политику нынешних властей и заявляет о стратегической цели построения нового качественного национального государства и защиты армянской идентичности. "Императивом этому должно стать объединение общеармянского потенциала вокруг повестки сохранения армянской идентичности и армянской государственности, срочная реконструкция систем обороны и безопасности Вооруженных сил РА с учетом существующих вызовов, формирование новой внешнеполитической доктрины, направленной на обеспечение безопасности РА, в соответствии с новой геополитической ситуацией, отстаивание прав армян Арцаха, подвергшихся вынужденной иммиграции и этнической чистке, включая право на коллективное и безопасное возвращение в Арцах и самоопределение. АРФД полна решимости продолжить борьбу национального сопротивления в защиту коллективных прав и восстановление суверенитета армянского народа. Общее собрание призывает наших соотечественников объединиться вокруг повестки национальной борьбы, отвергнуть отчаяние и стать соучастниками победы.

У армянского народа есть силы, мудрость и воля преодолеть нынешний кризис и построить достойное будущее", - отмечается в заявлении.