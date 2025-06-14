Суббота, 14 Июня 2025 13:05

АрмИнфо. На данный момент никаких изменений естественного радиоактивного фона в южных районах Армении зафиксировано не было. Об этом говорится в официальном заявлении Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Армении (NRSC) со ссылкой на результаты работ по дозиметрическим измерениям специалистами NRSC.

Последние после бомбардировок ядерных объектов Ирана срочно выехали в Сюникскую область для осуществления дозиметрических измерений.

Сообщается, что работы были проведены в ряде населенных пунктов, в том числе в общинах Мегри, Агарак и Каджаран.