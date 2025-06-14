Суббота, 14 Июня 2025 13:04

АрмИнфо. Армения и Мексика обсудили перспективы активизации политического диалога. Об этом сообщает пресс-служба МИД, ссылаясь на итоги встречи заместителя министра иностранных дел Армении Роберта Абисогомоняна с заместителем министра иностранных дел Мексики по вопросам многосторонних отношений и прав человека Энрике Хавьером Очоа Мартинесом. Встреча прошла в Ницце на полях 3-й Конференции ООН по вопросам океана.

Согласно источнику, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-Мексика, выразив взаимную готовность к расширению рамок взаимодействия. Они с удовлетворением отметили позитивное сотрудничество, сложившееся между Арменией и Мексикой в многосторонних форматах, обменялись мнениями относительно перспектив инициативы <ООН-80> и в ходе беседы затронули работы, проводимые в преддверии 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая состоится в Армении в 2026 году.

Согласно источнику, Абисогомонян и Очоа Мартинес обсудили также актуальные региональные и международные вопросы. По просьбе мексиканской стороны заместитель министра иностранных дел Армении представил ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа, подчеркнув важность подписания Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджаном.