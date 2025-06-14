Суббота, 14 Июня 2025 13:03

АрмИнфо. Учитывая ситуацию, сложившуюся в Государстве Израиль, посольство Республики Армения в Израиле призывает граждан Армении, находящихся на территории страны, сохранять бдительность, следовать официальным инструкциям и в случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться в посольство.

Связь с дипведомством можно установить через электронную почту ([email protected]), через социальные сети (Facebook, X), а также по телефону +972 58 607-0313.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня объявила о "превентивном" ударе по "ядерной программе Ирана".

ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз близ Тегерана.

По данным иранского информационного агентства IRNA, в результате израильских ударов погибли генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана, Мохаммад-Мехди Техранчи, ученый- атомщик, президент Исламского свободного университета, и Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана.

В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.

Затем в СМИ сообщалось, что Иран запустил более 150 баллистических ракет в сторону Израиля. Массированные удары по объектам противника продолжались до самого утра.

Добавим, что в связи с ситуацией в аэропорту "Звартноц" отменены или задержаны рейсы в Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В частности, отменены рейсы авиакомпании "FlyOne" Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив, "Fly Dubai" Дубай- Ереван-Дубай и "Wizz Air" Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби. Задержан рейс "Armenia Airways" Тегеран-Ереван-Тегеран.